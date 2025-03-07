Astım İlaçları Oruç Bozar Mı?

RAMAZAN AYININ BAŞLANGICIYLA ORUÇ TUTMAK

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar oruç tutmaya başladı. Bu dönemde, oruçla ilgili en çok merak edilen sorulardan biri ise “Astım ilacı orucu bozar mı?” sorusu oluyor. Oruç, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak ile nefsi bu durumlardan mahrum bırakmak üzerine kurulu olduğu için, oruçlu iken bu tür davranışlar orucu bozuyor. Yemek ve içmek, geleneksel olarak mûtat olan her şeyi kapsıyor.

ASTIM İLAÇLARININ DURUMU

Sigara, nargile gibi keyif verici tütün ürünleri ile uyuşturucular, oruç yasakları arasındadır. Bu bağlamda, her ne sebeple olursa olsun ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir. Ancak, astım hastalarının rahat nefes alabilmeleri için ağza püskürtülen oksijenli ilaç orucu bozmaz. Nefes açıcı sprey kullanmak zorunda kalan astım hastası oruç tutmayabiliyor. Eğer sonrasında iyileşirse, tutamadığı günleri kaza ediyor. Eğer iyileşme ümidinin kalmadığı durumlarda ise tutamadığı günler için fidye veriyor. Verilen fidye, Ramazan sırasında bir kişi için verilen bir fitre miktarına eşdeğerdir.

ORUÇ DÖNEMİNDE SPREY KULLANMA

Astım hastalarının nefes darlığı dışında sağlık problemi bulunmadığı takdirde, soluk almayı rahatlatacak özel spreyi ağzına püskürterek oruç tutabilmeleri mümkün. Ağza püskürtülen bu ilaçlar orucu bozmaz. Çünkü bu spreylerden bir kullanımda yalnızca 1/20 ml gibi çok az bir miktar kullanılıyor. Bu miktarın önemli bir kısmı ağız ve nefes borularının cidarları tarafından emilerek kayboluyor. Geriye kalan miktarın tükürükle mideye ulaşması noktasında kesin bilgi yok. Oruçlu bireyin, abdest alırken ağzına aldığı sudan kalan miktarla kıyaslandığında bu miktarın oldukça az olduğu belli oluyor.

ŞÜPHELERİN ORUCUN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Oruçlunun abdest alırken ağzında kalan suyun mideye ulaşması durumunda orucun bozulmayacağı hususunda bazı hadisler mevcut. “Kesin olarak bilinen, şüphe ile bozulmaz.” ilkesi gereğince, mideye bir şeyin ulaşıp ulaşmadığı konusunda şüphe bulunduğunda oruç bozulmuyor. Bu durumu göz önüne aldığımızda, astımlı hastaların rahat nefes almaları için kullandıkları ağza püskürtülen oksijenli ilaçların, orucu bozmadığını söylemek mümkün.