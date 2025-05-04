Astım Mevsim Geçişlerinde Artıyor: Tedaviye Devam Edin. GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. ARİF KELEŞOĞLU Uyardı

ASTIM MEVSİM GEÇİŞLERİ SIRASINDA ARTMAKTA

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Arif Keleşoğlu, astım hastalığının yalnızca solunum sistemini etkilemediğini, sosyal yaşamı, çalışma hayatını ve genel iyilik halini de etkilediğini vurguluyor. Mevsim geçişlerinde polen ve hava kirliliği gibi çevresel faktörlerin etkisiyle astım hastalarının şikayetlerinde artış yaşanıyor. Bu nedenle, hastaların tedaviyi kesmeden bir doktora başvurmaları öneriliyor. Keleşoğlu, “Astım iş gücü kaybına, yaşam kalitesinde bozulmaya neden olur. Bu nedenle ilaçların düzenli kullanılması ve hekime başvuruların aksatılmaması şart” diye açıklıyor.

ASTIM HASTALIĞININ CİDDİYETİ

Memorial Antalya Hastanesi’nde görev yapan Uzm. Dr. Arif Keleşoğlu, 6 Mayıs Dünya Astım Günü öncesi yaptığı açıklamada, astımın dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekiyor. Yaklaşık toplumun yüzde 10’unun bu hastalıktan etkilendiğini belirten Keleşoğlu, “Astım geri dönüşebilir, kontrol altına alınabilir havayolu darlığı ve inflamasyon dediğimiz hafif iltihapla seyreden bir hastalıktır. Genetik geçişli türleri çoğunlukta olsa da sonradan ortaya çıkan vakalar da bulunuyor” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, astımın sadece bireyi değil, ailesini de etkilediğini vurgulayan Keleşoğlu, “Astımlı bir çocuğun yetiştirilmesi, şikayetlerinin takip edilip tedavi edilmesi aileleri de epeyce etkiliyor” diyor.

ASTIM TEDAVİSİNİN ÖNEMİ

Astımın kontrol altına alınabilen bir hastalık olduğunu yineleyen Uzm. Dr. Keleşoğlu, “Yeterince oksijen alamamak, kişiyi hem psikolojik hem bedensel olarak yıpratıyor. Fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine getirememesine neden oluyor” diye belirtiyor. Astım tedavisinde kullanılan ilaçların bazı olumsuz etkileri olabileceğini kabul eden Keleşoğlu, ancak tedavi ile sağlanan rahatlamanın ve hastalığın kontrol altına alınmasının öncelik taşıdığını ifade ediyor. Aktif bir yaşam sürebilmek için düzenli takip ve hekimin önerdiği tedaviye uyumun önemine vurgu yapıyor.

MEVSİM GEÇİŞLERİ VE BELİRTİLER

Keleşoğlu, astım hastalığının mevsim geçişlerinde daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor. “Hafif seyirli astımlar genellikle ilkbahar ve sonbaharda şikayetlerinin arttığını bildiriyor. Bu dönemlerde hastaneye başvurular artıyor, acil servise başvuru gerektiren astım tabloları daha sık görülüyor” diye ekliyor. Bazı hastaların kendilerini iyi hissettiklerinde tedaviyi bırakmayı deneyebildiğini belirten Keleşoğlu, alerji sezonunun geldiği bu aylarda hastaların hekimleriyle irtibata geçerek tedavi sürecini yeniden değerlendirmelerinin faydalı olacağını ifade ediyor.

ASTIMI TETİKLEYEN FAKTÖRLER

Astımın genetik yapı ile beraber dış ortam etkileriyle şekillendiğini ifade eden Keleşoğlu, en önemli engellenebilir faktörün sigara kullanımı olduğunu aktarıyor. Enfeksiyonlardan korunmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Keleşoğlu, solunum yolu enfeksiyonlarının astım ataklarını tetiklediğini belirtiyor ve grip aşısı ile zatürre aşısı yaptırmanın faydalı olduğunu kaydediyor. Ayrıca, toplu alanlarda kaçınılmaktan bahsederek, havanın kirli olduğu günlerde açık alanlardan uzak durulmasını öneriyor.

KONTROLSÜZ ASTIM RİSKİ

Uzm. Dr. Keleşoğlu, ilaçların düzenli ve hekimin belirlediği dozda kullanılması gerektiğini vurguluyor. “Kontrol altında olmayan bir astım, atakla birlikte ciddi solunum yetmezliğine neden olabilir. Bu da oksijen, kortizon, solunum desteği gerektirir. Tüm bu tedavilere rağmen hayatını kaybeden hastalar oluyor. Bu nedenle astım ciddiye alınmalıdır” diyor.