Aston Villa, Arda Güler’e İlgi Gösteriyor

MONCHI’DEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

“Monchi” lakaplı ünlü İspanyol sportif direktörü Verdejo, Marca radyosuna verdiği demeçte, Arda Güler’i iyi tanıdığını belirtti. Arda için “Her sportif direktörün Türkiye’deki projeksiyonunda takip ettiği bir oyuncu.” ifadesini kullanan Monchi, “Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa’ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aston Villa için aradığımız birçok şey Arda Güler’de var.” dedi.

TEKNİK YETENEKLERİ VURGULANDI

“Güler, Aston Villa’nın çok beğendiği bir oyuncu.” şeklinde ifadelerle değerlendirmesine devam eden Monchi, “Arda bana göre özellikle çok iyi teknik koşullara sahip bir oyuncu. Sahada ortaya koyduğu bir karakter de var. Bunu milli takımındaki oyunuyla gösteriyor. Orada yaşıyla ilgisi olmayan sorumluluklar üstleniyor.” diye konuştu. Temmuz 2023’ten bu yana Aston Villa’nın sportif direktörü olarak görev yapan Monchi, özellikle 2000-2017 yılları arasında Sevilla’daki başarısıyla tanınıyor.