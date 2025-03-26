Aston Villa, Arda Güler’i Takip Ediyor!

MONCHI’DEN ARDA GÜLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

“Monchi” lakaplı ünlü İspanyol sportif direktör Verdejo, Marca radyosuna verdiği röportajda Arda Güler’i yeterince tanıdığını belirtti. Arda için “Her sportif direktörün Türkiye’deki projeksiyonunda takip ettiği bir oyuncu” ifadesini kullanan Monchi, “Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa’ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aston Villa için aradığımız bir çok şey Arda Güler’de var.” dedi.

TEKNİK YETENEKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Monchi, “Güler, Aston Villa’nın çok beğendiği bir oyuncu” diyerek, “Arda bana göre özellikle çok iyi teknik koşullara sahip bir oyuncu. Sahada ortaya koyduğu bir karakter de var. Bunu milli takımındaki oyunuyla gösteriyor. Orada yaşıyla ilgisi olmayan sorumluluklar üstleniyor.” değerlendirmesinde bulundu. Temmuz 2023’ten bu yana Aston Villa’nın sportif direktörlüğünü yürüten Monchi, özellikle 2000-2017 yılları arasında Sevilla’da elde ettiği başarılarla tanınıyor.