Aston Villa, Arda Güler’i Takip Ediyor

ASTON VİLLA’DAN ARDA GÜLER DEĞERLENDİRMESİ

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa’nın sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo, Real Madrid’in milli oyuncusu Arda Güler’i gözlemlediklerini açıkladı. “Monchi” lakabıyla bilinen ünlü İspanyol sportif direktörü, Marca radyosuna yaptığı açıklamalarda, Arda Güler’i iyi bir şekilde tanıdığını ifade etti.

MONCHI’DEN ARDA GÜLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Monchi, Arda için “Her sportif direktörün Türkiye’deki projeksiyonunda takip ettiği bir oyuncu” yorumunu yaptı. Ayrıca, “Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayabilen ve Aston Villa’ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aston Villa için talep ettiğimiz birçok şey Arda Güler’de mevcut” ifadelerini kullandı. Güler’in Aston Villa tarafından oldukça beğenildiğini belirten Monchi, “Arda bana göre özellikle mükemmel teknik özelliklere sahip bir oyuncu. Sahada sergilediği bir karakter de var. Bunu milli takımdaki oyunu ile gösteriyor. Orada yaşıyla bağlantısı olmayan sorumluluklar üstleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

MONCHI’NİN CARRİERİ

Temmuz 2023’ten bu yana Aston Villa’nın sportif direktörü olarak görev yapan Monchi, özellikle 2000-2017 yılları arasında Sevilla’daki başarılarıyla tanınıyor.