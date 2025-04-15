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Aston Villa PSG Canlı Yayın Nerede?

Aston Villa PSG CANLI İZLEME YOLLARI

Aston Villa ve PSG arasında gerçekleşecek maçın heyecanını canlı yayın ile ekran başında yaşamak isteyenler, detayları araştırmaya başladı. “Aston Villa PSG maçı canlı izlemek için” gereken bilgilere, yazımızda yer alan bölümlerden ulaşarak maçı keyifle takip edebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

MAÇIN YAYIN KAYNAĞI

Aston Villa PSG karşılaşmasını TRT Spor’dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Ancak maçı izleyebilmek için TRT Spor’un kullanıcısı olmanız gerekiyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak olan Aston Villa PSG maçı, Birmingham’da yer alan Villa Park Stadyumu’nda düzenlenecek.

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