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Aston Villa, PSG’ye İlginç Marş Yüzünden Şaşırdı

UNUTULMAZ BİR SEREMONY

Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İngiliz temsilcisi Aston Villa, Fransız futbol devi Paris Saint Germain ile karşılaştı. Müsabakanın başlaması öncesi yaşanan bir olay, tarihe geçecek cinsten oldu. Villa Park’ta oynanan maçtaki seremoni, ilginç ve beklenmedik anlara sahne oldu.

Seremoni sırasında, Şampiyonlar Ligi marşı çalınması beklenirken, yanlışlıkla Avrupa Ligi marşı duyuldu. Bu durum, maçta yer alan her iki takımın futbolcularının gözünden kaçmadı. Aston Villa ve Paris Saint-Germain oyuncularının, yanlış marşın ardından yaşadığı şaşkınlık, anında dikkat çekti. Bu sıra dışı anlar, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

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