Aston Villa Ve PSG Maç Özeti!

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HEYECAN DORUKTA

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Aston Villa ile PSG arasında oynanan karşılaşmanın ardından futbolseverler, geniş maç özeti ile önemli anları izlemek istiyor. Astro Villa PSG maçı özeti izlemek isteyenler için araştırmalar yapılması gerekiyor. Peki, bu mücadele sonunda skor ne oldu ve golleri kimler attı?

MAÇ SONUCU VE GOLLER

Aston Villa ve PSG karşılaşması 2-1’lik sonuçla PSG’nin galibiyetiyle sona erdi. Maçta hangi oyuncuların gol attığı ve önemli anlar hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyen futbolseverler, TRT Spor’un YouTube kanalında yer alan Aston Villa PSG maç özeti videosunu izleyebilir.

YAYIN DETAYLARI

Aston Villa ve PSG maçı canlı olarak TRT Spor’da yayınlandı. Maç özeti ve geniş görüntüler için haberimizin detaylarındaki Aston Villa PSG özet bölümünden faydalanılabilir. İyi seyirler!