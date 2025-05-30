Astor Enerji, 37’nci Sırada Yer Aldı

ASTOR ENERJİ’NİN BAŞARISI

Astor Enerji, Brand Finance tarafından yayımlanan “Türkiye’nin En Güçlü ve En Değerli Markaları” listesine 37’nci sıradan adım attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Astor Enerji bu yıl 19’uncusu yayımlanan ve 125 markanın bulunduğu “Türkiye’nin En Güçlü ve En Değerli Markaları 2025” listesinde ilk kez yer alarak önemli bir başarı elde etti. Şirket, bu listede en güçlü ve en değerli markalar arasında 37’nci olarak gösterildi.

İHRACAT VE ÜRÜN GAMINDAKİ GELİŞMELER

Astor Enerji, başta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Son yıllarda ürün gamını yüksek katma değerli teknolojilere yönlendirerek marka değerini önemli ölçüde artırmayı başardı. Yüksek gerilim şalt cihazları ve dağıtım transformatörleri gibi geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyetlerini sürdüren şirket, enerji dönüşümüne katkı sağlayan çözümleri ile dünya genelinde altyapı projelerinde tercih edilen tedarikçiler arasında yer alıyor.

OLCAY DOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Finans, Muhasebe, Yatırımcı İlişkileri Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Olcay Doğan, “Türkiye’nin en değerli markaları arasında yer almanın ticari başarının yanında ülkenin teknolojiye dayalı büyüme vizyonunun, mühendislik gücünün ve üretim kabiliyetinin göstergesi” olduğunu ifade etti. Doğan, “Brand Finance listesine 37’nci sıradan girmemiz, Astor Enerji olarak sanayi markasından daha fazlası olduğumuzun göstergesidir. Bu başarı, sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzun devam edeceğinin de teyididir.” şeklinde konuştu.