Astoria Grande, Samsun’a Demir Attı

KRUVAZİYER SAMSUN’A VARIŞ YAPTI

Rusya’nın Soçi kentinden yola çıkan Astoria Grande adlı kruvaziyer, bugün saat 11.00’de Samsun Limanı’na demir atıyor. Bu seyahatle birlikte 1117 turist ve 444 mürettebat, bölgenin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etmek üzere kente geldi.

ZİYARET PROGRAMI

Tur programı kapsamında ziyaretçilerin gezip göreceği yerler arasında Onur Anıtı, Bandırma Vapuru, Samsun Müzesi, Atakum Sahili ve çeşitli alışveriş merkezleri yer alıyor. İzmir, İstanbul ve Bartın’ın ardından Samsun’a uğrayan kruvaziyer, akşam saatlerinde demir alarak Trabzon’a geçecek ve buradan tekrar Soçi’ye dönecek.