AstraZeneca Ve Ttod, Akciğer Kanseri Raporu Yayınladı

Türkiye’de Akciğer Kanseriyle İlgili Güncel Rapor Yayınlandı

ASTRAZENECA ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin (TTOD) ortak hazırladığı “Türkiye’de Akciğer Kanseri: Güncel Veriler Işığında Politika Önerileri” raporu yayımlandı. Rapor, Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 41 bin kişiyi doğrudan etkileyen akciğer kanserinin, kansere bağlı ölümlerde birinci sırada olduğunu ve hastalığın maliyetinin 129 milyar TL’ye ulaştığını ifade ediyor. Uzmanların katkısıyla hazırlanan rapor, erken tanının artırılması, multidisipliner tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi, yapay zeka uygulamaları ve tarama programlarının önemine vurgu yapıyor. Raporda, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Önceki Dönem Başkanı Prof. Dr. Murat Dinçer liderliğinde gerçekleştirilen toplantının detaylarıyla kamuoyuna bilgi verildi.

Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Süreçleri

Raporda, akciğer kanserinin dünyada en yüksek ölüm oranına sahip kanser türü olduğu belirtilerek tanı süreçlerinin etkilendiği faktörlere dikkat çekiliyor. Bu faktörler arasında toplumda belirtilere dair farkındalığın düşük olması, sevk zincirlerindeki gecikmeler ve tanı sürecindeki aksaklıklar önemli yer tutuyor. Erken evrelerde tanı konulması ve etkin tedavi sağlanması halinde beş yıllık sağ kalım oranlarının yüzde 80 seviyelerine çıkabileceği ifade ediliyor. Buna ek olarak, akciğer kanseri tarama programlarının gerekliliği belirtiliyor. Türkiye’de meme, serviks ve kolon kanserlerinde uygulanan tarama programlarına benzer bir programın akciğer kanseri için de gerekli olduğu vurgulanıyor. Yapılan maliyet etkililik analizi, bir tarama programının hayata geçirilmesi durumunda 7 binden fazla erken ölümün önlenebileceğini gösteriyor.

Erken Dönemde Cerrahi Müdahalenin Önemi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çelik, erken evre akciğer kanserlerinin cerrahi tedavisinin sağladığı avantajlara dikkat çekerek, “Erken dönemde bir akciğer kanseri cerrahiyle tedavi edildiğinde çok ciddi avantajlar sağlıyor. Bir santimden küçük bir akciğer kanserinin cerrahisi sonrası hastaların yüzde 95’i bu hastalıktan kurtulabiliyor” şeklinde konuştu. Erken dönemde tanı konulan akciğer kanserlerinin cerrahi tedavisinin, minimal invaziv yöntemlerle yapıldığında daha az komplikasyonla geçtiği ve hastaların yaşam kalitesini artırdığı vurgulandı.

Multidisipliner Yaklaşımların Rolü

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Uğur Selek ise multidisipliner yaklaşımların akciğer kanserini tedavisinde ne kadar önemli olduğunu belirtip, “Ne kadar erken tanı konursa hastalarımızın sağ kalımına o kadar çok katkı sağlıyoruz” dedi. Ayrıca, sigaranın yoğun tüketildiği bir ülkede sigara ile mücadele edilmese de, erken tanı için bir tarama programına ihtiyaç olduğu belirtildi. Prof. Dr. Selek, “Kolon, meme ve diğer bazı kanserlerde olduğu gibi akciğer kanserinde de tarama programları oluşturmalıyız,” ifadelerini kullandı.