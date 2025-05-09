Astrolog Aysun Koç, Dolunay Etkisini Değerlendirdi

ASTROLOJİK ETKİLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Astrolog Aysun Koç, 12 Mayıs 2025 saat 19:55’te Akrep burcunun 22 derecesinde gerçekleşecek dolunayın astrolojik yansımalarını açıkladı. Koç, dolunayın problemli sabit yıldız Unukalhai ile kavuşumda olacağına dikkat çekerek, sert etkilerin ortaya çıkabileceğini ifade etti.

SABİT YILDIZ ÜZERİNDEN GELEN UYARILAR

Koç, dolunayın etkisinin Unukalhai sabit yıldızı ile örtüştüğünü belirterek, bu yıldızın astrolojik açıdan zorlu temaları tetiklediğini vurguladı. “Bu sabit yıldız biraz sorunlu; cinsel taciz, sapkınlıklar, kazalar, depremler, kimyasal yolla bulaşan hastalıklar gibi etkilerle ilişkilidir” diyen Koç, dolunayın bu olayları açığa çıkarabileceği konusunda uyardı.

TOPLUMSAL ŞOK ETKİLERİ OLABİLİR

Aysun Koç, dolunayların genelde bir sürecin görünür hale geldiği zamanlar olduğunu ifade ederek, bu dolunayda da skandal niteliğinde haberler gündeme gelebileceğini vurguladı. “Dolunay etkisi, olayların ortaya çıkmasına vesile olur. Bu tarz olayların açığa çıkmasını bekleyebiliriz” diyen Koç, toplumsal düzeyde sarsıcı gelişmelere hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.