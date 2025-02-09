Astrolog Hilal Saraç Hakaret İddiasıyla Tutuklandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Astrolog Hilal Saraç hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye alenen hakaret iddiaları nedeniyle bir soruşturma süreci başlattı. Bu çerçevede Saraç, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

HAKİMLİK KARARI AÇIKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “X platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye alenen hakaret eden Hilal Saraç hakkında re’sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen kişi gözaltına alınıp ifadesinin alınmasına müteakiben sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır” bilgisi verildi.