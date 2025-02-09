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Astrolog Hilal Saraç Tutuklandı: Hakaret Suçlaması

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Astrolog Hilal Saraç hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye alenen hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma açtı. Bu süreçte gözaltına alınan Saraç, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “X platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye alenen hakaret eden Hilal Saraç hakkında re’sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen kişi gözaltına alınıp ifadesinin alınmasına müteakiben sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır” ifadelerine yer verdi.

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