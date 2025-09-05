Haberler

Astrolog Kılıç, Akyaka’da Ölü Bulundu

MUĞLA’DA ÜZÜCÜ BİR OLAY GERÇEKLEŞTİ

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde tatil yapan 34 yaşındaki astrolog Saliha Kılıç, kaldığı apartta ölü bulundu. Elde edilen bilgilere göre, Karanfil Sokak’taki bir apartta kalan Kılıç’tan bir süre haber alınamaması ve odasından kötü bir koku gelmesi üzerine durum, otel çalışanları tarafından yetkililere iletildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede Saliha Kılıç’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izine rastlanmayan Kılıç’ın cansız bedeni, tam ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

