Astronotlar, Uzayda 9 Ay Mahsur Kaldı

UZAYDA MAHSUR KALMA DENEYİMİ

Dokuz ay boyunca uzayda kalan astronotlar, bu süre zarfında büyük bir ilgi ile karşılaştı. NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, dünyaya döndükten sonra yaşadıkları deneyimleri paylaştı. Butch Wilmore, “Dostlarımızdan ve ailemizden bizimle çok ilgilenildiğini ve sağlımızdan endişe edildiğini duyduk. Çok minnettarım, insanları bir araya getiren olumlu bir unsur olabildiğimiz için çok şaşkınım.” şeklinde konuştu.

UZAYDAKİ GÖREVLERİNE ODAKLANDILAR

Wilmore, uzaydaki görevlerine odaklandıklarını belirtti. “Uzaydayken politikayla ilgilenmiyorsunuz. Tamamen görevinize konstre oluyorsunuz.” diyen Wilmore, yaşının ilerlemesine rağmen Uzay İstasyonu’nda ağır egzersizler yaptığını ifade etti. “Çünkü profesyonel ekibimiz bizim daha da güçlü olmamız için çalışıyor. Kas erimesini ve kemik kaybımızı en aza indirmeye çalışıyoruz. Yani öngörülebilir gelecekte başka gezegenlere, Ay’a ve başka gezegenlere gidersek, oraya da adapte olabileceğiz.” şeklinde devam etti.

DÜNYAYA DÖNÜŞ HİSSİ

Dünyadaki ilk gününü anlatan Suni Williams ise, “Dokuz ay sonra tekrar yatağa uzanabilmek güzel bir duyguydu. Bir sonraki güne kadar uzanarak keyif yaptım. Yer çekimine adapte olmaya çalıştım. Bir takım testlerden geçtikten sonra evime döndüm. Köpeklerimle buluşmak benim için çok özeldi.” ifadelerini kullandı.

GEÇİRDİKLERİ SÜREÇ VE DÖNÜŞ

NASA astronotları, Haziran ayında Boeing firması tarafından üretilen Starliner kapsülü ile uzaya gitti. Ancak Starliner’ın karşılaştığı teknik sorunlar nedeniyle bu kapsülle geri dönememeleri, kapsülün boş dönmesine neden oldu. Sonuç olarak, bir haftalık bir görev için giden astronotlar, 9 ay sonra SpaceX’in kapsülüyle dünyaya döndü.