Astronotların Yerine Mavenan Crew-10 ISS’ye Vardı

UZAYDA MAHSUR KALAN ASTRONOTLARIN YERİNE GEÇECEK EKİBİN ULAŞIMI BAŞARILI OLDU

NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşan yeni ekibin gelişi duyuruldu. SpaceX, uzayda mahsur kalan iki astronotun yerine geçecek mürettebatı taşıyan kapsülünü, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) başarıyla kenetledi. Yaklaşık dokuz aydır ISS’de bulunan Butch Wilmore ve Suni Williams’ın yerini alacak yeni ekip, SpaceX’in Dragon kapsülüyle ISS’ye ulaşmış durumda.

CREW-10 EKİBİ GÖREV ALIYOR

Crew-10 ekibi, ABD, Japonya ve Rusya’dan gelen üyelerden oluşuyor. Yeni mürettebat, birkaç gün boyunca Wilmore ve Williams’tan ISS hakkında eğitim alacak. Wilmore ve Williams’ın gelecek hafta Dünya’ya dönmesi planlanıyor. Crew-10 ekibinde NASA’dan misyon komutanı Anne McClain ve misyon pilotu Nichole Ayers’ın yanı sıra Japonya Uzay Araştırma Ajansı’ndan (JAXA) Takuya Onişi ve Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) Kirill Peskov bulunuyor.