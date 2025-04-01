Astsubay Adayı Engin’e Kars’ta Veda

HÜZÜNLÜ VEDA

Vatani görevini tamamladıktan sonra askerde kalmak için başvuran ve bu hakkı kazanan 29 yaşındaki Engin Karakoyun için son görev, memleketi Kars’ta gerçekleştirildi. İstanbul Tuzla Piyade Okulu Komutanlığında kursiyer olarak eğitim alan Piyade Astsubay Astçavuş Adayı Engin Karakoyun, geçirdiği sağlık sorunları sonucunda hayata veda etti. Karakoyun’un cenazesi memleketi Kars’a getirilerek burada toprağa verildi.

EĞİTİMİ SIRASINDA VEFAT ETTİ

Kars’ın Digor ilçesinde ikamet eden Engin Karakoyun, vatani görevini tamamladıktan sonra askerde kalmak için gereken başvuruları yaptı. Gerekli şartları yerine getiren ve sınavı başarıyla geçen Karakoyun, eğitimine İstanbul Tuzla Piyade Okulu Komutanlığında başladı. Burada eğitim sürecindeyken hayatını kaybeden Engin Karakoyun’un cenazesi havayoluyla Kars’a ulaştırıldı.

Sultan Alpaslan Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Engin Karakoyun, Bülbül Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Kars’taki cenaze namazına 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, askerler, vatandaşlar ve aile üyeleri katıldı.