Astsubay Nihat İrgi Şehit Oldu

ŞEHİT OLAYI VE AÇIKLAMA

Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevli olan TCG KEMALREİS Komutanlığı’ndaki Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, rahatsızlanarak şehit oldu. Bu üzücü haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde bulunan TCG Kemalreis komutanlığında 29 Mart 2025 tarihinde rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.” denildi. Açıklamada ayrıca, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadesine yer verildi.