Asüd Başkanı Kaliteli Süt Ürünleri Önermektedir

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TANITILDI

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, kaliteli sütlerden elde edilen labne ve mozarella gibi katma değerli ürünlerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Çallı, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, sütün toplumsal sağlık, ekonomik refah ve kırsal kalkınmanın simgesi olduğunu belirtti. Türkiye’nin yıllık süt üretiminin 23 milyon tona yaklaştığını ve bu durumun ülkeyi Avrupa’nın en büyük süt üreticilerinden biri haline getirdiğini söyledi. Süt sektörünün, 2 bin 500’den fazla sanayi tesisi ve 1 milyondan fazla istihdam kapasitesiyle tarım ve gıda sanayisinin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl süt ürünleri ihracatının 500 milyon dolara ulaştığına dikkat çeken Çallı, “Üretimden aldığımız gücü ihracata yansıtmamız için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki çiğ süt regülasyonu yerine, kaliteli sütten elde edilen peynir, labne ve mozarella gibi katma değerli ürünleri destekleyen modele geçmeliyiz. Böylece hem çiftçimiz kazanacak hem de iç tüketimde fiyat istikrarı sağlanmış olacak” dedi.

KÜLTÜREL ZENGİNLİK VE TÜKETİCİ UYARISI

Türkiye’nin süt bazlı geleneksel ürünler açısından önemli bir kültürel zenginliğe sahip olduğunu belirten Çallı, 70’ten fazla coğrafi işaretli süt ürününün tescillendiğini ve bazılarının Avrupa Birliği nezdinde koruma altına alındığını hatırlattı. Tüketicilere yönelik yaptığı uyarıda ise “Kapılarına gelen sütleri mutlaka sorgulamaları gerekiyor. Ambalaj, sadece ürünü değil, sizin sağlığınızı da korur. Dernek olarak bizler, tüketiciye ulaşan her ürünün arkasında duruyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 7 gün 24 saat denetlenen, ulusal ve uluslararası tüm denetimlere açık, şeffaf ve sürdürülebilir bir üretim politikası yürütüyoruz” şeklinde konuştu.