Asuman Krause’nin Kariyeri ve Özel Hayatı

Asuman Krause, CNC DİLLERDE GÜÇLÜ BİR KİŞİLİK

Almanca, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerini konuşabilen Asuman Krause, televizyon dünyasının tanınan sunucu, oyuncu ve şarkıcısıdır. 1 Mart 1976 tarihinde Berlin’de dünyaya gelen Krause, 1998 yılında Türkiye ikinci güzeli seçilmesiyle mankenliğe adım attı. Bu kariyer dönüm noktası sonrası, televizyon projelerinde yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

TÜM KİMLİKLERİYLE EĞLENCE DÜNYASINDAN BİRİ

Krause, 2005 yılında “Yaz Sabahı” isimli televizyon programını sunarak televizyon kariyerini pekiştirdi. Aynı yıl “Sen Ne Dilersen” adlı filmde melek rolü üstlenmesiyle birlikte oyunculuğa da adım attı. “Sonradan Görme” dizisinde Metin Şentürk ile başrol paylaşarak izleyicilerin beğenisini kazandı. Tiyatro sahnelerinde de aktif olan Krause, “No Savaş Yes Manken” tiyatro oyununun ardından Kandemir Konduk’un “İyi Aile Çocuğu” oyununda başrol alarak oyunculuk yeteneklerini gösterdi.

ÖZEL HAYATI VE MÜZİK KARİYERİ

Asuman Krause, 2011 yılında oyuncu Ümit Erdim ile bir ilişki yaşadı, ancak çift ayrıldı. Özel hayatını gizli tutan Krause evli değildir ve çocuk sahibi değildir. 2006 yılında mankenlik kariyerini sonlandırarak şarkıcılığa geçti. İlk albümü “Çok Yalnızım”ı 2006 yılında yayımladı. Müzik kariyerinde eleştirileri en aza indirmek amacıyla albümünü isimsiz bir şekilde radyolara gönderdi. Ses rengi, Burcu Güneş ve Emel Müftüoğlu ile benzerlikler taşıdığı yönünde yorumlar aldı. Krause’nin ikinci albümü “Kukla”, 2008 yılında dinleyiciyle buluştu.

Asuman Krause, 2009 yılı Mayıs ayına kadar Show TV’de “Wipe Out” programını sundu. Ardından, Star TV’de “Fear Factor Extreme” adlı yarışmayı sundu. 2011’in Kasım ayından itibaren, FOX’ta yeniden yayımlanan “Var Mısın Yok Musun” isimli programın sunuculuğunu üstlendi. 28 Kasım 2015’te Türk izleyicilerle buluşan “Big Brother Türkiye” programının sunuculuğunu yaptı ve program 7 Mart 2016 tarihinde sona erdi. 2020 yılında Show TV’de “Asuman’la Sevgili Dünürüm” isimli yemek yarışmasını sundu ve günümüzde 360’taki “Aileler Yarışıyor” adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmaktadır.