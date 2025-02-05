Asus Zenbook A14 Türkiye’de Satışta

ZENBOOK A14: EN HAFİF DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

Zenbook A14, ASUS’un şimdiye kadar tasarladığı en hafif 14 inç Copilot+ dizüstü bilgisayarı olarak öne çıkıyor. 980 gramdan daha hafif olan tamamen Ceraluminum kasa, yüksek dayanıklılık ve estetik bir dizayn sunuyor. ASUS tarafından geliştirilen Ceraluminum malzeme, cihazı çizilmelere ve darbelere karşı ekstra şekilde koruyor. Model, uzman laboratuvar testleri ile dayanıklılığı doğrulanan bir yapıya sahip.

UZUN PİL ÖMRÜ VE GÜÇLÜ PERFORMANS

Zenbook A14, Snapdragon X Serisi işlemcilerle donatılan ilk Zenbook modeli olma özelliği taşıyor. Güçlü işlemciye ilave olarak, 70Wh batarya, tek bir şarj ile 32 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. Ayrıca, çift fanlı termal sistem optimum soğutma sağlıyor ve CPU’nun 45W’a kadar çalışmasına imkan tanıyor.

GELİŞMİŞ BAĞLANTI VE YAPAY ZEKÂ ÖZELLİKLERİ

Zenbook A14, Windows Phone Link ve Snapdragon Seamless teknolojileri ile mobil cihazlarla kesintisiz bağlantı imkanı sağlıyor. Kullanıcılar, telefon aramalarını bilgisayardan yanıtlayabiliyor, dosya paylaşabiliyor ve telefonları web kamerası olarak kullanabiliyor. Yapay zeka destekli AI IR Kamera sistemi, yüz tanıma ile oturum açma ve güvenlik fonksiyonları sunarken, Uyarlanabilir Kilit ve Uyarlanabilir Karartma gibi gizlilik odaklı özelliklerle güvenliği artırıyor.

SÜRÜKLEYİCİ GÖRÜNTÜ VE SES DENEYİMİ

Zenbook A14, 14 inç FHD OLED NanoEdge ekran ile canlı renkler ve derin kontrastlar sunarak yüksek görüntü kalitesi sağlıyor. Snapdragon Sound teknolojisi destekli süper doğrusal hoparlör sistemi, sinematik bir ses deneyimi sunuyor. Ek olarak, gelişmiş gürültü engelleme özelliği, net sesli görüşmeler ve daha iyi bir medya deneyimi sağlıyor.

FİYAT VE KAMPANYA

Zenbook A14, 59.999 TL’lik başlangıç fiyatıyla piyasaya sunuluyor. ASUS E-Store üzerinden sipariş veren kullanıcılar, özel hediyelerden faydalanmanın yanı sıra Üyelere Özel Tüm Dizüstü Bilgisayarlarda ve ROG Ally’da geçerli sepette 1000 TL indirim fırsatı kampanyasından yararlanabiliyor.