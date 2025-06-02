Asya Borsaları Belirsizlikle Dalgalanıyor

ASYA BORSALARI BELİRSİZLİKLERLE SARMALANMIŞ DURUMDA

Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik sert söylemleriyle yeniden artan belirsizlikler etkisi altında dalgalı bir seyir izliyor. Trump’ın geçen hafta çelik tarifelerini artıracağını açıklaması ve Çin’i hedef alan ifadeleri, küresel risk algısını yükseltiyor. Trump, Çin’in ticaret anlaşmasının birçok noktasını ihlal ettiğini belirtip, Başkan Şi (Cinping) ile bu durumu çözmek için konuşacağını ifade ediyor.

ÇİN TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Trump’ın suçlamalarını “asılsız” olarak tanımlıyor ve benzeri bir ithamı Washington’a yöneltiyor. Trump’ın Çin’e ilişkin açıklamalarının ardından, çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisinin yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılacağı kaydediliyor. Bu durum, haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında çelik üreticisi şirketlerin hisselerinde satış baskısına yol açıyor.

Güney Kore’deki Seah Steel’in hisseleri yüzde 7,85, Dongbu Steel’in hisseleri yüzde 5,69, Hyundai Steel’in hisseleri yüzde 2,84 oranında düşerken, Japonya’da Nippon Steel’in hisseleri yüzde 1,55, Kobe Steel’in hisseleri ise yüzde 1,50 değer kaybediyor.

GÜNEY KORE’DE YEREL SEÇİM HEYECANI

Bununla birlikte, Güney Kore, Aralık 2024’teki sıkıyönetim ilanı girişiminin ardından, Nisan 2025’te görevden azledilen Yoon Suk Yeol’un yerine geçecek yeni devlet başkanını belirlemek için yarın sandık başına gidecek.

Makroekonomik verilere gelince, Japonya’da bugün açıklanan Mayıs ayı imalat sanayi PMI 49,4 ile beklentileri aşıyor. Ülkedeki imalat sanayi aktivitesi bir önceki aya göre artış gösterse de zayıf bir seyir devam ediyor. Hafta sonu Çin’de açıklanan imalat sanayi PMI ise 49,5, bileşik PMI 50,4 ve hizmet sektörü PMI 50,3 ile tahminlerin altında kalıyor.

ENDİKSLERDEKİ HAREKETLER

Bu gelişmeler ışığında Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 37.463 puandan kapanırken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.698 puanda tamamlanıyor. Şu an için Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düşüşle 23.041 puanda ve Hindistan’da Sensex endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,4 kayıpla 81.125 puanda işlem görüyor. Çin’de ise “Dragon Boat” Festivali nedeni ile Şanghay Menkul Kıymetler Borsası’nda işlemler gerçekleştirilmiyor.