Asya Borsaları Negatif Seyir İzliyor

Asya borsalarında olumsuz bir hava hâkim. Bu durum, jeopolitik gelişmeler, bazı gümrük tarifeleri ve gelecekteki tarifelerin yeniden gündeme gelip gelmeyeceğine dair belirsizliklerden kaynaklanıyor. ABD’nin ticaret ortaklarına yönelik sert tarifelerinin bir kısmını ertelemesi, bazı ithalat tarifelerinin ise hala devam etmesi, birçok imalatçı firma için kredi riskini arttırıyor. Ayrıca, merkez bankalarının küresel ticarete dair temkinli tutumunu sürdürmesi dikkat çekici. Para piyasalarındaki işlemlere baktığımızda, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) önceki dönemlerde haziran ayı için öngörülen faiz artırımı beklentilerinin ekim ayına kaydırıldığı görülüyor.

tarife etkileri

Analistler, imalat merkezlerinin büyük ölçüde Asya’da yer aldığını ve tarife değişikliklerinin bölge ülkeleri üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca Japonya’daki üretici enflasyonunun beklentilerin altında gelmesinin Merkez Bankası’nın işini kolaylaştırdığı yorumları yapılıyor. Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın balistik füze programına destek verdikleri gerekçesiyle Çin ve Hong Kong’da bulunan bazı kişi ve firmaları yaptırım listesine ekledi. Bu gelişmenin, ABD ve Çin arasında ticaretin düzelmesi sonrası azalan ticari gerginlikler üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği ifade ediliyor.

borsalarda son durum

Bu gelişmeler ışığında, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 37.790 puana geriledi. Güney Kore’de Kospi endeksi de yüzde 0,7 azalarak 2.622 puandan kapandı. Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 kayıpla 3.386 puandan işlem görürken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi de yüzde 0,7 düşerek 23.474 puana düştü. Hindistan’da Sensex endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 kayıpla 81.114 puanda seyrediyor.