Asya Borsalarında Pozitif Seyir İzleniyor

ASYA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR

Asya borsaları, ABD ve Çin’in ticaret müzakerelerine başlama kararı ve bununla ilgili artan iyimserliklerin etkisiyle olumlu bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından oluşan bu pozitif atmosferde, ticaret tarifelerine dair yeni gelişmeler yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ticaret gerilimleri nedeniyle daha önce temkinli bir yaklaşım sergileyen Asya piyasaları, Çin ve ABD heyetlerinin cumartesi günü İsviçre’de bir araya geleceğini açıklamasının ardından alıcılı bir sürece geçti.

TİCARET MÜZAKERELERİ VE YATIRIMCI DUYARLILIĞI

Analistler, ABD’nin bölge ülkelerine yönelik müzakereci yaklaşımının iyimserliği desteklediğini belirtiyor. Ayrıca, bölge endekslerinin konuya ilişkin gelen haber akışına karşı oldukça duyarlı olduğu ifade ediliyor. Diğer yandan, Hindistan ile Pakistan arasındaki artan gerilim de yatırımcıların dikkatini çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump, bu iki ülke arasındaki gerginliğin sona ermesi için bir çözüm çağrısında bulunarak destek vermeye hazır olduğunu söylüyor. Bazı Arap ülkelerinden de benzer şekilde diyalog çağrısı yapıldığı biliniyor.

Otomobil Üreticisi TOYOTA’NIN BEKLENTİLERİ

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, doların zayıflaması ve Başkan Trump’ın uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle mevcut mali yıldaki karında beşte bir oranında bir azalma öngörüyor.

ASYA ENDİKSLERİNDEKİ GELİŞMELER

Tüm bu gelişmeler sonucunda Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 37.037 puana, Güney Kore’de Kospi endeksi ise yüzde 0,3 yükselerek 2.582 puana yükseldi. Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değerlendi ve 3.353 puana ulaşırken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 artışla 22.802 puan seviyesine geldi. Hindistan’da ise Sensex endeksi yüzde 0,1 artarak 80.820 puandan işlem görüyor.