Asya Borsalarında Ticari Müzakereler Devam Ediyor

Asya borsalarında, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine dair gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, artan jeopolitik gerilimler karışık bir seyrin yaşanmasına neden oluyor. ABD ve Çin yetkililerinin tarifeleri masaya yatırmak amacıyla bir araya gelme planları ile Çin’in zorunlu karşılık oranlarını indirmesi piyasalar tarafından olumlu karşılanıyor. Küresel piyasalarda, ABD ile Çin’in ticaret görüşmelerinin hazırlık sürecindeki iyimserlik artarken, dünyanın en büyük iki ekonomisinin bu hafta resmi anlaşma yollarını arayacağı yönündeki beklentiler ticaret gerilimlerini yumuşatabileceği düşüncesini güçlendiriyor.

ÇİN MERKEZ BANKASI’NDAN BİR DİĞER ADIM

Çin Merkez Bankası (PBoC), 8 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak şekilde 7 gün vadeli ters repo faiz oranını yüzde 1,5’ten yüzde 1,4’e indirdi. Ayrıca, bankaların zorunlu karşılık oranını 15 Mayıs’tan itibaren 50 baz puan azaltacağını duyurdu. Bu indirim, finansal sisteme 1 trilyon yuan (yaklaşık 139 milyar dolar) likidite kazandıracak. Ekonomik gelişmelere ek olarak, Hindistan ile Pakistan arasındaki sıcak çatışmalar da yatırımcıların dikkatle izlediği bir diğer konu. Pakistan ordusu, Hindistan’ın füze saldırılarındaki ölü sayısını 26’ya, yaralı sayısını ise 46’ya çıkardığını bildirdi. Pakistan güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun Hindistan’ın 5 savaş uçağını ve 1 dronunu düşürdüğünü de açıkladı. Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısına misilleme olarak 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırılarında bulunmuştu. Analistler, bölgedeki jeopolitik risklerin henüz piyasalara tam olarak yansımadığını belirtiyor.

JAPONYA’DAN KARMAŞIK VERİLER

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya’da nisan ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,4 olarak gerçekleşirken, bileşik PMI 51,2 olarak belirlendi. Bu gelişmeler doğrultusunda Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalarak 36.755 puandan, Güney Kore’de ise Kospi endeksi yüzde 0,6’lık bir artışla 2.573 puandan kapandı. Çin’deki Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artışla 3.337 puana yükselirken, Hong Kong’daki Hang Seng endeksi ise yüzde 0,6 kazançla 22.788 puan seviyesine ulaştı. Hindistan’da ise Sensex endeksi yüzde 0,1 kayıpla 80.569 puandan işlem görüyor.