Asya’daki Depremler ve Çatışmalar Devam Ediyor

MYANMAR’DA YIKICI DEPREMLERİN ARDINDAN KURTARMA ÇALIŞMALARI

Myanmar, 7.9 ve 6.4 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından kurtarma faaliyetlerinin üçüncü gününde. Askeri yönetim, depremler nedeniyle en az 1700 kişinin hayatını kaybettiğini, 3400’den fazla kişinin yaralandığını ve 300 kişinin hâlâ kayıp olduğunu belirtiyor. Deprem, iletişim ve ulaşım altyapısına büyük zarar verirken, birçok yere yardım ulaştırılamıyor. Kayıp insanların enkaz altında olması, ölü sayısının artabileceği endişesini doğuruyor. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, yerel saatle 15.38’de Mandalay’ın 28 km kuzeybatısındaki Mattara kasabasında 5.1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldiğini bildiriyor.

ASKERİ HÜKÜMETTEN BOMBA İLE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Ülkedeki iç savaş devam ederken, sürgündeki eski hükümetin silahlı kanadı Ulusal Birlik Hükümeti, acil yardımın ulaştırılması için iki haftalık bir ateşkes ilan etti. Askeri hükümet, “nadir görülen” bir yardım çağrısı yaparken, bazı bölgeleri bombalamaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler, bu saldırıları “tamamen çirkin ve kabul edilemez” diye nitelendiriyor.

TAYLAND’DA KAYIP SAYISI ARTIYOR

Myanmar’daki deprem, komşu Tayland ve Çin’de de hissedildi. Tayland Afet Önleme Departmanı, yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 32 kişinin yaralandığını açıkladı. Bangkok’un Chathuchak bölgesindeki çöken inşaat halindeki 33 katlı gökdelenin enkazında 9 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 79 kişinin hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

TIBBİ MALZEME SIKINTISI SÖZ KONUSU

Birleşmiş Milletler bağlı yardım grupları, tıbbi malzeme eksikliği konusunda uyarıda bulundu. Dünya Gıda Programı’nın Myanmar Ülke Direktörü Michael Dunford, BBC’ye yaptığı açıklamada, başkent Naypyitaw’da gıda dağıtımlarına başlayacaklarını duyurdu. Dunford, “Müdahale etmek için gerçekten mücadele ediyoruz. Çatışmanın sona ermesine ihtiyacımız var… İnsani yardım erişimine ihtiyacımız var ve operasyonlarımızı derhal ölçeklendirme kabiliyetine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, enkaz altından kurtarılanlar için temel ihtiyaçların yemek, su, sağlık, temizlik ve barınak olduğunu vurguladı.