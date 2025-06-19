Asya’dan Destek, Ortadoğu’ya Etki

İSRAİL-İRAN KRİZİ ÜZERİNE KUZEY KORE’DEN AÇIK DESTEK

İsrail ve İran arasında yaşanan savaş, tüm dünya tarafından endişeyle izlenen bir kriz haline gelirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan Tahran yönetimine net bir destek geldi. Kim, “İran ihtiyaç duyarsa gerekli desteği veririz” diyerek yeni bir jeopolitik dengenin oluşumuna işaret etti. Ortadoğu’da artan tansiyonun ortasında Asya’dan gelen bu açıklama, uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.

FÜZE SEVKİYATI İHTİMALİ VE ASKERİ YARDIM

Kuzey Kore liderinin, İran’a koşulsuz destek verebileceğine dair yaptığı açıklama, Tahran cephesine yönelik potansiyel askeri yardım ihtimalini gündeme taşımış durumda. Kim’in sözlerinin ardından, gözler Kuzey Kore’nin “mutlak üstünlük sembolü” olarak tanıdığı Hwasong-16B füzesine çevrildi. Hwasong-16B’nin test fırlatışını yakın zamanda bizzat denetleyen Kim Jong Un, bu füze sistemini “savunma teknolojisinin zirvesi” olarak nitelendirmişti.

ORTADOĞU’DA DENGE DEĞİŞİKLİĞİ POTANSİYELİ

Hwasong-16B füzesiyle ilgili teknik özelliklerin ve detayların henüz açıklanmamış olması dikkat çekiyor. Ancak askeri kaynaklara göre, bu balistik füzenin İran’a gönderilmesi ihtimalleri ciddi şekilde değerlendiriliyor. Olası bir füze sevkiyatının, Ortadoğu’daki dengeleri daha da karmaşık hale getirebileceği yorumları yapılıyor. Kuzey Kore’nin bu adımı, sadece İsrail-İran savaşının seyrini değil, aynı zamanda ABD, Çin ve Rusya gibi büyük güçlerin bölgedeki konumlarını da etkileyebilir. Uzmanlar, Kim Jong Un’un açıklamalarını siyasi olmanın ötesinde, stratejik bir adım olarak yorumluyor.