Asya Fizik Olimpiyatları Başladı, 240 Katılımcı

ASYA FİZİK OLİMPİYATLARI BAŞLADI

Suudi Arabistan’da, 30 farklı ülkeden 240 öğrenci ile Asya Fizik Olimpiyatları (APhO) düzenleniyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Haber Ajansları Birliğinden yapılan açıklamada, bu önemli etkinliğin, Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra Kral Abdulaziz Vakfı ve Üstün Yetenekliler Vakfı’nın destekleriyle organize edildiği ifade ediliyor. Etkinliğin Suudi Arabistan’ın doğusundaki Zahran şehrinde yer aldığı ve 4-12 Mayıs tarihleri arasında süreceği belirtildi.

ULUSLARARASI UZMANLAR GÖZETİMİNDE YAPILIYOR

Asya ülkelerinden gelen 240 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Asya Fizik Olimpiyatları, 100 uluslararası uzmanın gözetiminde gerçekleştiriliyor. İlk kez 2000 yılında Endonezya’da yapılan bu organizasyon, Suudi Arabistan’ın bu yıl 25. Asya Fizik Olimpiyatları’na ev sahipliği yaparak geleneksel bir başarısını sürdürdüğünü gösteriyor.