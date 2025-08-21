Asya Kadınlarının Vücut Sırları Viral Oldu

KRAMPFADER: ASYATIK KADINLARIN GÜZELLİK SIRRI VİRALLAŞIYOR

TRANSFERLER VE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Siyah-beyazlı kulüp, Kapaklıspor’dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Metin Barutçu, Artvin Hopaspor’dan 22 yaşındaki kaleci Yusufcan Kutlu, Kumluca Belediyespor’dan 25 yaşındaki sağ bek Abdulmelik Hanalp ve daha birçok genç oyuncuyla sözleşme imzaladı. Transferler arasında, gurbetçi futbolcular Berdan Yelken (20 yaşında) ve Burak Arslan (19 yaşında) da yer alıyor. Ayrıca Başakşehir altyapısında yetişen 20 yaşındaki Eray Halidi ve altyapıdan çıkan orta saha oyuncusu Emre Lale ile de anlaşmalar sağlandı.

Nazilli, daha önce Berk Kırkıcı, Mehmet Mert Pala, Yağız Efe Kaya, Özkan Arda Kurtuluş, Demir Özdemir ve Emirhan Esemen gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Kulüpteki yönetim değişikliği kapsamında İsmail Poyraz Batur asbaşkanlık görevine, Ahmet Yüksel genel menajerliğe ve Özgür Günendi ise altyapı koordinatörlüğüne getirildi.