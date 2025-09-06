Asya Pazarında Bitcoin Yatırımları Artıyor

ASYA PAZARINDA KURUMSAL BİTCOİN YATIRIMLARI ARTIYOR

Kripto yatırım dünyasında önemli bir gelişme yaşanıyor. Asya pazarında kurumsal Bitcoin yatırımları hızla artış gösteriyor. Sora Ventures’ın duyurduğu büyük fon, bu bölgede halka açık şirketlerin portföylerinde Bitcoin bulundurma eğilimine odaklanıyor. Bu strateji, son zamanlarda ABD ve Avrupa’da Strategy gibi firmaların önderlik ettiği modelin Asya’daki versiyonu olarak öne çıkıyor. Sora Ventures’ın kurucusu Jason Fang, yaptığı basın açıklamasında, “Önümüzdeki altı ay içinde 1 milyar dolar biriktirmeyi hedefliyoruz.” dedi. Ayrıca, firma, bölgede yer alan ortaklardan ve yatırımcılardan 200 milyon dolarlık ilk taahhütü sağladığını belirtti.

BITCOİN YATIRIMINA ODAKLANILAN FON

Sora Ventures’ın fonu, bilançolarında Bitcoin bulunduran Asya merkezli şirketlere yatırım yapmaya odaklanacak. Bu yeni strateji, özellikle Japonya, Hong Kong, Tayland ve Güney Kore’deki halka açık firmalar arasında önemli bir ivme kazanıyor. Jason Fang, “ABD ve AB’de Bitcoin hazinelerine yatırım yapan kurumların ilgisinde bir artış gördük. Asya’da ise çabalar nispeten parçalı kaldı.” ifadelerini kullandı. Fang, kurumsal paranın böyle bir araya gelmesinin, yerel düzeyden bölgesel düzeye ve şimdi de küresel sahneye çıkmasının tarihi bir ilk olduğunu vurguladı.

SİPARİŞLER VE YATIRIMLAR

Sora Ventures’ın planı, Bitcoin’i hazine varlığı olarak benimseyen halka açık şirketlere yönelik bir dizi satın alma ve yatırıma dayanıyor. Nisan 2024’te Sora, Japonya’nın Metaplanet’ine yatırım gerçekleştirip, şirketin 1 milyar yen değerinde Bitcoin alımını destekledi. Bu yılın başlarında Sora Ventures, Hong Kong’lu Moon şirketini bünyesine katarak, şirketin yatırım stratejisini Bitcoin ve Web3 projelerine yönlendirdi. Temmuz ayında Sora, Güneydoğu Asya’da Metaplanet modelini kopyalamak amacıyla Taylandlı elektronik perakendecisi DV8’i satın alma sürecine liderlik etti. Ayrıca, yine temmuzda, Sora ve ortakları Güney Kore’nin BitPlanet’inde kontrol hissesi alarak, şirketin dijital varlıklar alanındaki genişlemesini destekledi.