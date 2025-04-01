Asya Times: Türkiye Krizlerde Kilit Rolde

DIŞ POLİTİKA ADIMLARI VE ETKİSİ

Türkiye’nin son zamanlarda attığı dış politika adımları, uluslararası basında önemli bir gündem oluşturuyor. Hem bölgesel hem de küresel gelişmelere etki eden Türkiye’nin diplomatik girişimleri, dünya genelinde dikkatlice izleniyor. Essex Üniversitesi Profesörü Natasha Lindstaedt’in makalesinde, “Türkiye, birden fazla küresel krizin çözümünde kilit rol oynuyor.” ifadesiyle Türkiye’nin Suriye ve Ukrayna’daki çatışmalar üzerindeki etkisine vurgu yapılıyor. Lindstaedt, Türkiye’nin Avrupa, ABD ve Rusya ile yaptığı anlaşmalar neticesinde önemli bir stratejik konum elde ettiğini belirtiyor. “Uluslararası arenada güçlü bir arabulucu olarak dikkat çekiyor.” diyor.

STRATEJİK ÖNEM VE İLİŞKİLER

Makaledeki çarpıcı bilgilerin arasında, “Asya ve Avrupa arasındaki kavşakta yer alan Türkiye, hemen herkes için stratejik öneme sahip” ifadesi yer alıyor. 2000’lerin başından itibaren işbirliği odaklı bir dış politika izleyen Türkiye, ekonomiyi ön plana çıkararak Rusya, İran ve Suriye ile yakın ilişkiler geliştiriyor. NATO üyesi ve AB ile güçlü bir ticaret ortağı olan Türkiye, aynı zamanda Rusya, Ukrayna, Çin ve Orta Doğu ülkeleriyle de kuvvetli bağlar kuruyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN STRATEJİK YAKLAŞIMI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dostları ve rakipleriyle eşit şekilde karşılaşmaktan çekinmeyerek Türkiye’ye stratejik bir esneklik kazandırıyor. Türkiye, Rusya’nın en büyük ikinci ticaret ortağı olmanın yanı sıra, Rus gazına ve bankacılık sistemine güvenmeye devam ediyor. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler 1995 yılından sonra önemli derecede iyileşti. Ancak Türkiye, Rusya’ya boyun eğmeyip, Suriye’deki askeri üslerini eleştirdi ve Suriye’nin kuzeyindeki hava sahasını kontrol etme yeteneğine sahip olduğunu gösterdi. Türk Silahlı İnsansız Havadan İkmal Sistemleri (SİHA) ile Suriye muhalefetine destek verdiği biliniyor.

UKRAYNA SAVAŞI VE STRATEJİK GÖREVLER

Ukrayna savaşında Karadeniz’de sağlanan stratejik üstünlük, Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi’ni uygulamasıyla milyonlarca ton tahılın güvenli geçişini sağlıyor. Türkiye, Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımıyor ve Kırım Tatar kökenli 5 milyondan fazla Türk vatandaşı nedeniyle bölgeye özel önem veriyor. Aynı zamanda Ukrayna’ya askeri destek vererek, “Ukrayna’nın bağımsızlığını koruyarak Rusya’nın Karadeniz’deki etkisini dengelemeye çalışıyor.” ifadesini benimseyerek, NATO ile iş birliği yapıyor. Türkiye, ateşkes sonrası bir çözüme yardım etmeye de açık olduğunu belirtiyor.

ENERJİ STRATEJİLERİ VE DIŞ İLİŞKİLER

Türkiye, Ukrayna savaşını fırsata çevirerek Batı’dan ekonomik ve diplomatik tavizler almaya çabalıyor. ABD’nin NATO’daki çekilmesini dikkate alarak Avrupa ile olan ilişkilerini derinleştiriyor. Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki doğalgaz rezervleri üzerinden enerji bağımsızlığını hedefliyor. Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesi ile cazip bir enerji merkezi olmayı planlıyor.

GÜÇLÜ STRATEJİK AKTÖR OLMA HEDEFİ

G20 üyesi ve dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye, diplomatik ve askeri etkisini artırma kararlılığını sürdürüyor. Türkiye, iç bölgedeki zorluklara rağmen dış politikada dengeleyici bir güç haline geldi. Şu anda tüm taraflar için önemli bir stratejik konumda bulunan Türkiye, Rusya, ABD ve Avrupa ile ilişkilerinde esneklik gösteriyor. Ankara, her iki tarafın da yanında olmayı hedefleyen güçlü bir aktör konumunda.