Asya Ülkeleri Büyükelçiler Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ DETAYLARI

Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği’nde Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kucuk ile 15 Asya ülkesinin büyükelçileri “Asya Ülkeleri Büyükelçiler Grubu” toplantısında bir araya geldi. Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Haziran ayında Mısır’ın Maliye Bakanlığı davetini kabul ederek Mısır’a gelmesinin planlandığını aktardı. Büyükelçi Şen, “Mısır ticaret ve yatırımlara açık bir ülke ve Türk yatırımcıların Mısır’a olan ilgisi güçlenerek devam ediyor.” ifadesini kullandı.

YATIRIM İMKANLARI VE PLANLAR

Mısır’a yatırım fırsatları arayan önde gelen Türk yatırımcıları Mısır Maliye Bakanı ile tanıştırıp bilgilendirmek istediklerini belirten Şen, gelecek dönemde beklenen önemli ziyaretler sayesinde Mısır’da bazı Türk yatırımlarının açılışları ve temel atma törenlerinin gerçekleşebileceğini dile getirdi. Bu yatırımların Mısır’dan veya yurtdışından finansman sağladığını vurgulayan Büyükelçi, bu yönteminin hem Türkiye hem Mısır için “kazan kazan” modeli olduğuna dikkat çekti.

MISIR’IN YATIRIMCIYA AÇIK OLDUĞU VURGUSU

Toplantıda söz alan Mısır Maliye Bakanı Kucuk, Türk şirketlerinin Mısır ekonomisine önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti. Kucuk, Mısır’daki maliye ve vergi politikasındaki son dönem gelişmelerin olumlu yönde olduğunu aktardı. Toplantıya katılan büyükelçilere hitaben, bu ülkelerin yatırımcılarıyla görüşmeye hazır olduklarını söyleyen Bakan, “Mısır’ın kapısı yatırımcılara açık.” şeklinde konuştu. Kucuk, Türk Polaris Industrial Park şirketinin çalışmalarını takdirle izlediklerini, bu projenin bir model oluşturduğunu belirtti ve Jade Tekstil gibi işletmelerin de Mısır ekonomisini desteklediğini dile getirdi.