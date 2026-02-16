At, Eşek Ve Katır Sayısında Düşüş Yaşanıyor

Tek tırnaklı hayvanların istatistiklerine yönelik açıklanan verilere göre, at, eşek ve katır sayılarında dikkat çekici bir azalma yaşanıyor. Verilere göre, 1991 yılında 495 bin 543 at, 943 bin 751 eşek, 191 bin 850 katır, bin 914 deve ve 10 bin 315 domuz bulunuyordu. 1996 yılından itibaren incelenen son 20 yıllık verilere bakıldığında, hayvan sayılarında kayda değer bir düşüşün olduğu gözlemleniyor. 1996 yılı itibarıyla 391 bin at, 689 bin eşek ve 154 bin katır kayıtlara geçti. 2006 yılına gelindiğinde ise 204 bin 352 at, 329 bin 475 eşek ve 75 bin 18 katır olduğu tespit edildi. 2025 yılı sonu itibarıyla bu rakamların sırasıyla 65 bin 339 at, 60 bin 332 eşek ve 12 bin 398 katıra gerilemesi bekleniyor. Bu veriler, at sayısında yüzde 68,02, eşek sayısında yüzde 81,68 ve katır sayısında yüzde 83,47 oranında bir düşüşü ortaya koyuyor.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISINDA ARTIŞ

Büyükbaş hayvan kategorisinde ise sığır sayısı geçtiğimiz yıla göre yüzde 4,3 oranında artış göstererek 17 milyon 544 bin başa ulaştı. Manda sayısı da geçen yıla göre yüzde 1,7 artışla 164 bin 785 baş oldu.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISINDA DA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Küçükbaş hayvan sayısında ise 2025 yılı itibarıyla koyun sayısının bir önceki yıla nazaran yüzde 5,9 artış göstererek 46 milyon 689 bin başa ulaşması bekleniyor. Keçi sayısının da bir önceki yıla göre yüzde 3,4 oranında artarak 11 milyon 186 bin baş olacağı öngörülüyor. 2006 yılında Türkiye’deki toplam canlı hayvan sayısı 43 milyon 232 bin 86 düzeyindeyken, 2025 yılı sonunda bu sayı 75 milyon 583 bin 303’e yükselmiş olacak.