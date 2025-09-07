Haberler

At Yarışı Festivali Nagqu’da Başladı

AT YARIŞI FESTİVALİ BAŞLADI

Tibet Platosu’nun kuzeyinde düzenlenen geleneksel at yarışı festivali, 7 Eylül’de Çin’in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi’ne bağlı Nagqu şehrinde başlamış durumda. Üç gün sürecek bu festivalde, at yarışlarının yanı sıra farklı etnik spor yarışmaları, sanat gösterileri ve kültürel turizm etkinlikleri de bulunuyor. Etkinlik, hem yerli hem de yabancı birçok turistin ilgisini çekiyor.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Festival, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Etnik spor müsabakaları ve sanat performansları, geleneksel kültürün önemli bir parçasını yansıtarak, halkın ilgisini topluyor. Ziyaretçiler, kültürel turizm etkinlikleriyle birlikte bu özel atmosferin tadını çıkarıyor.

