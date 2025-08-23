Ata Demirer, Çanakkale’de Gündem Oldu

ATA DEMİRER’İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Ünlü komedyen Ata Demirer, tatilini geçirdiği Çanakkale’den yaptığı paylaşım ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Denizin ortasında çektiği bir videoda, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sesini taklit eden Demirer, izleyenleri hem güldürdü hem de tarihe önemli bir atıfta bulundu. Suya girmeden önce Ortaylı’nın üslubuyla konuşan Demirer, “Yani şimdi İlber Hoca’nın dediği gibi tarihi bileceksin. Adam üstünde yaşıyor, hiçbir şey bilmiyor. Götürsen saksı zanneder adam.” ifadelerini kullandı. Paylaştığı videonun altına ise “İlber hocamın kulakları çınlasın” notunu ekleyerek duygularını aktardı.

TARİHİ AMFORALARA DALIŞ

Videonun devamında dalış yapan komedyen, su altındaki tarihi amforaları da görüntüleyerek izleyicilerine sunuyor. Ata Demirer, Çanakkale’nin tarihi zenginliklerine sık sık dikkat çeken paylaşımlarıyla, bu kez de mizahi tarzıyla kültürel mirasa vurgu yapmış oldu.