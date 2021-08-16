Ata Demirer operasyon geçirdi

Sevilen sanatçı Ata Demirer, evinde yaşadığı kaza sonucu ayak bileğinden operasyon geçirdi.

Komedyen Ata Demirer, bir ev kazası geçirdiğini belirterek. “Ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım” ifadelerini kullandı.

Komedyen ve oyuncu Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendi evinde kaza geçirdiğini duyurdu.

Demirer, hastaneden fotoğraf paylaşarak, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili dostlar , talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım . Operasyon başarılı geçti iyiyim. Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız ‘BURSA BÜLBÜLÜ’ filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere.”