Atak Kumaş İflas Etti, Mal Varlıkları Tasfiye

İhracat ve ithalat alanında önemli bir konuma sahip olan Atak Kumaş Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. mali zorluklar nedeniyle iflas etti. Geçtiğimiz yıl konkordato başvurusunda bulunan şirket, mali durumunu düzeltemeyince ikinci kez başvuruda bulundu. Ancak bu deneme de başarılı olamadı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 9 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/215 esas sayılı kararla şirketin borca batık olduğuna hükmetti ve iflasın aynı gün saat 14.50’de açılmasına karar verdi. Mahkeme, konkordato tedbirlerini ve komiserlerin görevlerini sonlandırdı. İflas durumu sonrasında, şirketin tüm mal varlıklarının tasfiye edileceği belirtilirken, ödemelerin alacaklı önceliklerine göre yapılacağı açıklandı.

T.C. Bursa İflas Dairesi’nin 10 Temmuz 2025 tarihli resmi ilanında, alınan kararın İcra İflas Kanunu’nun 166. maddesi gereğince duyurulduğu kaydedildi. Bu durum, şirketin geleceği ve alacaklılar için önemli gelişmelerin yaşandığını göstermekte.

