Haberler

Atak Tırmanışı Gerçekleşti, Zirveye Ulaşıldı

ATAK DOĞA VE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ ÜYELERİ AĞRI DAĞI’TA TIRMANDI

ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri Ağrı Dağı’na tırmanış düzenledi. Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek yönetim kurulu başkanı Mehmet Mete Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri, Giresun’dan tırmanış için Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine hareket etti.

YÜKSEK ZIRVELERDE KAMP KURULDU

Gruplar, burada ilk günde 3 bin 200 ve bir sonraki günde 4 bin 300 rakımlı tepelerde kamp kurarak tırmanışa başladı. Üyeler, İnönü ve Büyük Ağrı zirvesine ulaştı.

ZİRVEDE BAYRAK AÇILDI

Faaliyet, zirvede Türk bayrağı ve flama açılmasıyla son buldu. Bu etkinlik, derneğin faaliyetleri arasında önemli bir yer alıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Konyaspor, Gaziantep FK ile karşılaşacak

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Daha önceki 12 maçta Gaziantep'in 5, Konyaspor'un 4 galibiyeti bulunuyor.
Haberler

Cezayir’de Otobüs Nehre Düştü, 18 Ölü

Cezayir'de bir köprüden nehre düşen yolcu otobüsü felaketinde 18 kişi yaşamını yitirirken, 24 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.