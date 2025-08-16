Atak Tırmanışı Gerçekleşti, Zirveye Ulaşıldı

ATAK DOĞA VE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ ÜYELERİ AĞRI DAĞI’TA TIRMANDI

ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri Ağrı Dağı’na tırmanış düzenledi. Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek yönetim kurulu başkanı Mehmet Mete Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri, Giresun’dan tırmanış için Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine hareket etti.

YÜKSEK ZIRVELERDE KAMP KURULDU

Gruplar, burada ilk günde 3 bin 200 ve bir sonraki günde 4 bin 300 rakımlı tepelerde kamp kurarak tırmanışa başladı. Üyeler, İnönü ve Büyük Ağrı zirvesine ulaştı.

ZİRVEDE BAYRAK AÇILDI

Faaliyet, zirvede Türk bayrağı ve flama açılmasıyla son buldu. Bu etkinlik, derneğin faaliyetleri arasında önemli bir yer alıyor.