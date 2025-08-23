Atakan Özkaya’nın Babası Vefat Etti

ATAKAN ÖZKAYA’NIN BABASI VEFAT ETTİ

Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisinde Kaya karakteriyle tanınan Atakan Özkaya’nın babası Mustafa Özkaya, 60 yaşında hayatını kaybetti. Yakınları ve sevenleri, bu ani ölüm haberini aldıklarında derin bir üzüntü yaşadı. Özkaya’nın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği bilgisi doğrulandı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ailesi ve sevenleri, ani kayıpla ilgili büyük bir üzüntü duydu. Mustafa Özkaya’nın vefatının ardından Maltepe Merkez Camii’nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törende, Özkaya’nın ruhu için dualar edildi ve son yolculuğuna uğurlandı. Başıbüyük Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Özkaya için yakınları ve aile üyeleri, bu acı günlerinde yanında olarak desteklerini gösterdi.

ATAKAN ÖZKAYA’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Atakan Özkaya, bu zorlu döneminde kendisine iletilen başsağlığı mesajları için teşekkür etti. Bu kayıp, bütün aile için zor bir süreç olmakla birlikte, yakınlarının destekleri, acıyı hafifletmeye yardım ediyor. Özkaya, babasının anısını her zaman yaşatacağını belirtiyor.