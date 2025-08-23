Haberler

Atakan Özkaya’nın Babası Vefat Etti

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisinde “Kaya” karakterini canlandıran Atakan Özkaya’nın babası Mustafa Özkaya (60) son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni, Maltepe Merkez Camii’nde gerçekleştirildi ve daha sonra Başıbüyük Mezarlığı’na defnedildi. Atakan Özkaya, babasının vefatını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Mustafa Özkaya’nın kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Cenaze törenine, Atakan Özkaya’nın yakınları ve sevenlerinin yanı sıra rol arkadaşları Ferit Kaya, Alper Çankaya ve Doğukan Güngör de katıldı. Atakan ve ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Özkaya, Başıbüyük Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye katılan Ferit Kaya, “Mustafa abimizi çok seviyorduk. Atakan zaten kardeşimiz gibi. Ani bir kayıp oldu, hepimiz çok üzgünüz. Başta Atakan ve ailesine, sonra hepimize başsağlığı diliyorum. Kalp hastalığı vardı ama ölümcül bir durum olduğunu bilmiyorduk” şeklinde konuştu.

Atakan Özkaya’nın halası Vildan Özkaya, yaşadığı acıyı şu sözlerle aktardı: “Telefonla haber geldiğinde inanamadım, birkaç kişiden teyit etmek zorunda kaldım. Çünkü hep şaka yapardı, inanmak istemedim. Çok sevdiğimiz biriydi, evin neşesi gitti.”

ÖNEMLİ

Haberler

Fethiyespor, Fırat Başkaya’yı Kadrosuna Kattı

Fethiyespor, 2. Lig Kırmızı Grup kadrosunu güçlendirmek için Fenerbahçe U19'da oynayan Fırat Başkaya ile sözleşme imzaladı ve kendisine başarılar diledi.
Haberler

Seydikemer’de Kadın Yükümlüler Okul Temizliği

Seydikemer'deki kadın yükümlüler, yeni eğitim-öğretim yılı için okulu hazırladı. Bu çalışma, toplum yararına önemli bir katkı sundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.