Atakan Öztiryaki, Yönetim Kuruluna Aday

PAYLARINI ARTIRDI VE YÖNETİME ADAY OLDU

PAPİLON Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.’de paylarını artıran iş insanı Atakan Öztiryaki, 20 Haziran’da yapılacak genel kurul öncesinde yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu duyurdu. Öztiryaki, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Pay sahiplerinin öneri ve taleplerine kulak vererek, bu süreçte yönetimde yer almaya karar verdim” ifadelerini kullandı. Özellikle kurucusu olduğu Öztiryakiler A.Ş. ile üretim ve ihracat konularında yılların getirdiği deneyimi Papilon Savunma’nın yararına kullanmayı amaçladığını belirtti.

Öztiryaki, açıklamalarında “Şirketin yüksek teknolojili ürün portföyünün gerek Türkiye’de gerekse uluslararası pazarda daha fazla değer üretmesi için bu sürece katkı sağlamak istiyorum” diye belirtti. Mevcut yönetim yapısına da dikkat çeken Öztiryaki, “Şirketin yönetiminde pay sahipliği oranının düşük olması, karar alma süreçlerinde zaman zaman kopukluklara neden olabiliyor” dedi. Daha kapsayıcı bir yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğine inandığını vurguladı.

Yönetim kuruluna katılması halinde hedeflerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Öztiryaki, “Papilon’un hak ettiği piyasa değerine ulaşması, yatırımcı güveninin pekişmesi ve küresel ölçekte daha güçlü bir konum edinmesi için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu. Ayrıca, mevcut yönetimle gerekli görüşmelerin yapıldığını ve sürecin uyumlu bir şekilde ilerlediğini belirtti.