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Atakaş Hatayspor, Deplasmanda Göztepe ile Karşılaşacak

DEPLASMANDA GÖZTEPE İLE KARŞILAŞACAKLAR

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig’in 35. hafta mücadelesinde yarın Göztepe’ye konuk oluyor. Müsabaka, Gürsel Aksel Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak ve hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy maçın yönetimini üstlenecek.

LİG DURUMU

Ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor, şu an 19 puanla son sırada yer alıyor. Göztepe ise 46 puanla daha sağlam bir konumda bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında gerçekleştirilen karşılaşmada, mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

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