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Atakaş Hatayspor Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

HAZIRLIKLARA DEVAM

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Mersin’de Eyüpspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maç için hazırlıklarına sabah yaptığı antrenman ile sürdü. Antrenman, Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde Erdemli Atış Poligonu’nda yapıldı ve 1 saat 15 dakika sürdü. İdmanda, hava topu, dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

MAÇ Hazırlıkları TAMAMLANIYOR

Hatayspor’un, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçı için olan hazırlıklarını tamamlayıp kampa gireceği ifade edildi. Takımda, Lamine Diack’ın sakatlığının devam ettiği, Francisco Calvo’nun ise kart cezası nedeniyle maçta yer alamayacağı belirtildi.

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