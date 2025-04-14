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Atakaş Hatayspor, Murat Şahin Ayrılmadı

SEZON DEVAM EDİYOR

Atakaş Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin’in görevden ayrıldığına dair çıkan haberlerin doğru olmadığını kamuoyuna duyurdu. Kulüp, bu tarz haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti ve ligin geri kalanında oynanacak müsabakalara odaklandıklarını vurguladı.

DESTEĞE İHTİYAÇ VAR

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Basında ve sosyal medyada yer alan teknik direktörümüz Murat Şahin ile yollarımızın ayrıldığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizin tek gündemi ligin geri kalanında oynayacağımız maçlardır. Taraftarlarımızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz” denildi. Bu durum, takımın birlikteliği ve sezon hedefleri açısından büyük bir önem taşıyor.

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