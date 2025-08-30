Haberler

Atakaş Hatayspor Ve İstanbulspor 1-1 Beraberlik Sağladı

MAÇIN DETAYLARI

Mersin’de oynanan Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında, Atakaş Hatayspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Maçın hakemliğini Ömer Faruk Turtay, Onur Gülter ve Ahmet Türkeş üstlendi. Karşılaşma oldukça heyecanlı geçti ve takımlar birer golle sahadan ayrıldı.

İLK YARI GOLLERİ

İstanbulspor, maçın başlama düdüğünden sadece 6 dakika sonra bir golle öne geçti. Bu gol, Cengiz Demir’in kendi kalesine attığı golle geldi. Atakaş Hatayspor, 35. dakikada Rui Pedro’nun attığı gol ile eşitliği sağladı ve ilk yarının sonuna gelindiğinde skor 1-1 oldu.

İKİNCİ YARI GÜNDEME GELENLER

İkinci yarıda, her iki takım da skoru değiştirmek için çaba sarf etti. Sarı kartlar nedeniyle tansiyon zaman zaman yükseldi. İstanbulspor’dan Dk. 30’da Loshaj, Dk. 47’de Fatih Tultak, Dk. 71’de Ologo ve Dk. 88’de Fahri Kerem Ay sarı kart gördü. Atakaş Hatayspor’dan ise Dk. 35’de Abdulkadir Parmak sarı kartla cezalandırıldı.

SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ

İki takım da karşılaşmayı 1-1 berabere tamamladı. Bu sonuçla her iki takım da puanlarını artırmış oldu. Karşılaşma, izleyen futbolseverlere keyifli anlar yaşattı ve haftanın önemli mücadelelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

ÖNEMLİ

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

