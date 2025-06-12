Atakum Bilim Fuarı’nda kaza oldu

Samsun’un Atakum ilçesinde gerçekleşen bilim fuarında, sahne arkasındaki demir pankartın devrilmesi sonucu 5 ilkokul öğrencisi hafif yaralandı. Yaralılardan 3’ü ayakta tedavi alırken, 2’sinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olay, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çobanlı İskelesi’nde düzenlenen Atakum Bilim Fuarı sırasında meydana geldi. Etkinlik alanında sahne arkasına yerleştirilen demir profilli pankart, rüzgarın etkisiyle düşerek sahnede bulunan öğrenci grubunun üstüne düştü.

YARALANAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Kazada yaralanan öğrenciler arasında Fahrettin Ulusoy İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Zeynep N. (10), Esma Ö. (10), Eylül E. (10), Aylin Erva Ö. (10) ve Nisa T. (10) bulunuyor. Olayın ardından bölgeye hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile özel bir hastaneye götürüldü. Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, 3 öğrenci ayakta tedavi edilerek evlerine gönderildi, 2 öğrenci ise tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutuluyor.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yetkililerin konu hakkında detayları araştırdığı belirtiliyor. Bilim fuarındaki bu talihsiz olay, hem öğrencilerin güvenliği hem de organizasyonel önlemler konusunda önemli bir gündem maddesi haline geldi.