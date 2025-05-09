Atakum’da 3 Kişi Yaralandı, 1 Tutuklandı

SAMSUN’DA SİLAHLI KAVGA GELİŞMELERİ

Samsun’un Atakum ilçesinde gerçekleşen ve aynı aileden 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili yürütülen soruşturma sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgaya karıştığı iddia edilen Ferudun S. (34) ve eşi Merve S. (30) üzerinde çalışmalarını sürdürdü ve zanlıları Atakum ilçesinde yakaladı.

KAVGANIN DETAYLARI VE TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Adli makamlara sevk edilen Ferudun S. tutuklanırken, Merve S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda yaralanan Bülent B. (52), eşi Saliha B. (59) ve oğlu Ömer Faruk B. (29) ise hastanelerde tedavi altına alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor. Kavgada Ferudun S’nin silahla ateş açtığı, bunun sonucunda yaralanmaların meydana geldiği belirtildi.

ALACAK MESELESİ NEDEN OLDU

Ferudun S. ve Merve S., belirtilen alacak meselesi üzerine, Bülent B’nin Güzelyurt Mahallesi’ndeki evine motosikletle gitmiş ve burada çıkan tartışma sonucu silahlı kargaşa yaşanmıştı. Olay, yerel halk arasında endişe yaratmış ve hemen müdahale edilmiştir. Emniyet güçleri, güvenlik önlemlerini artırarak, benzer olayların tekrar yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.