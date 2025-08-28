Atakum’da İki Genç Boğuldu

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Samsun’un Atakum ilçesinde serinlemek amacıyla denize giren 18 yaşındaki iki genç, boğularak hayatını kaybetti. Olay, sabah saat 07.30 civarında Atakum ilçesi Çobanlı iskelesi yakınlarında gerçekleşti. Dört arkadaş Yozgat’tan Samsun’a geldikten sonra denizde serinlemek için Karadeniz’e girmeye karar verdi.

GENÇLERİN BOĞULMA TEHLİKESİ

Sahilin yaklaşık 150 metre açığında yüzen Sefa Şahin (18) ve Taha Yasin Şahingöz (18), birden akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Denizden çıkarılan Sefa Şahin, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Diğer genç Taha Yasin Şahingöz ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Ancak her iki gencin de yapılan tüm müdahaleselere rağmen hayata döndürülemediği bildirildi. Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.