Atakum’da K.G, S.T’yi Darbetti

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Samsun’un Atakum ilçesinde kız arkadaşını darbeden şüpheli yakalandı. Olay, ilçedeki bir eğlence mekanında çalışan S.T. (44) ile erkek arkadaşı K.G. arasında, birlikte yaşadıkları Mimar Sinan Mahallesi’ndeki evde çıkan tartışma sonucu gerçekleşti. K.G, S.T’nin eğlence mekanında çalışmasını istememesi nedeniyle büyüyen kavgada, S.T’yi darbetti.
DAHA SONRA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
S.T’nin fenalaşmasını gören K.G, arkadaşını en yakın ilçedeki özel hastaneye götürdü. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor. Olayın ardından, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri, şüpheli K.G’yi kısa zamanda yakaladı.